Neue Schweizer Bundespräsidentin Sommaruga zu Besuch in Wien

Die neue Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga kommt am Donnerstag zum traditionellen Antrittsbesuch nach Wien. Weil die sieben Mitglieder der Bundesrat genannten Kollegialregierung in Bern alljährlich im Vorsitz rotieren, findet der Besuch immer zu Jahresbeginn statt. In der Hofburg wird Sommaruga Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Simonetta Sommaruga trifft Van der Bellen und Kurz