Neue slowakische Präsidentin Caputova trat ihr Amt an

In der Slowakei hat die im März gewählte Präsidentin Zuzana Caputova offiziell ihr Amt angetreten. "Ich bin nicht gekommen, um zu regieren, ich bin gekommen, um den Bürgern zu dienen, den Einwohnern und der Slowakei", versprach die 45-jährige Juristin am Samstag während einer Festsitzung des Parlaments in Bratislava. Sie wolle zu einer konstruktiven Zusammenarbeit beitragen.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Slowakische Präsidentin Zuzana Caputova