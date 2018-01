Neue Syriengespräche kommende Woche in Wien

Die Vereinten Nationen starten einen neuen Versuch, einer Lösung im Syrien-Konflikt näherzukommen. UNO-Sondervermittler Staffan de Mistura hat die Konfliktparteien für den 25. und 26. Jänner nach Wien eingeladen. Er erwarte, dass alle Beteiligten für einen substanziellen Dialog offen seien, sagte De Mistura am Mittwoch in Genf. Die achte Runde der Gespräche war Mitte Dezember in Genf gescheitert.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura verkündete neues Treffen