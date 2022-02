Neue Töne im Raketenlärm

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Verhandlungen mit Russland zugestimmt. Die Delegationen treffen sich an der Grenze zu Belarus, Bedingungen gibt es keine.

Die Nerven im Kreml wirken angespannt. In einem vom Kreml verbreiteten Video ordnete Wladimir Putin an, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Der russische Präsident begründete den Schritt mit den westliche Sanktionen und "aggressiven Äußerungen an die Adresse unserer Landes" von hohen Vertretern der NATO.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in einer ersten Reaktion besorgt über die Entscheidung zur Mobilisierung der Atomstreitkräfte von Putin gezeigt und sprach von einer "gefährlichen Rhetorik". ...