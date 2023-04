Neue ukrainische Sanktionen - Auch Wiener Firma betroffen

Die Ukraine hat weitere Sanktionen gegen Personen und Unternehmen aus Russland, aber auch gegen eine Firma auf von Russen besetztem ukrainischem Gebiet erlassen. Am Samstag veröffentlichte Präsident Wolodymyr Selenskyj per Dekret gleich mehrere schwarze Listen mit Hunderten Firmen, Organisationen und Personen, die den russischen Angriffskrieg unterstützt haben sollen. Betroffen sind auch die in Wien ansässige Firma Vend Ore GmbH und ihre russisch-israelischen Gesellschafter.

BILD: SN/APA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS Selenskyj unterzeichnete eine Reihe von Sanktionsdekreten (Archivbild)