Neue Verhöre von Separatisten in Spanien

Nach wochenlanger Pause geht die Justiz in Spanien nun wieder mit Vernehmungen und Vorladungen gegen führende Separatisten der Konfliktregion Katalonien vor. Der frühere Regionalpräsident Artur Mas sagte am Dienstag vor dem Obersten Gericht in Madrid, der vom Katalonien-Parlament im Oktober 2017 gebilligte Beschluss zur Loslösung von Spanien habe nur "symbolische Bedeutung" gehabt.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Anna Gabriel hat sich mittlerweile in die Schweiz abgesetzt