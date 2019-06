Neue Vertreibungen im Kongo und Sorge wegen Ebola

Rivalisierende ethnische Gruppen terrorisieren mit Schießereien, Entführungen, Vergewaltigungen und Verstümmelungen die Bevölkerung im Nordosten des Kongo in Zentralafrika. Dadurch sind in der Provinz Ituri innerhalb von zwei Wochen 300.000 Menschen vertrieben worden, wie das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Dienstag in Genf berichtete.

SN/APA (AFP)/JOHN WESSELS Ebola und Krieg bedrohen die Bevölkerung im Kongo