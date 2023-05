Neue Vorschläge für EU-Sanktionen gegen Russland

Im Kampf gegen die Umgehung von Sanktionen gegen Russland sollen künftig auch EU-Exporte in Drittstaaten beschränkt werden können. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus EU-Kreisen erfuhr, sieht dies ein Vorschlag der Europäischen Kommission für ein elftes Paket mit Strafmaßnahmen wegen des Kriegs gegen die Ukraine vor. Er wurde am Freitag an die Mitgliedstaaten übermittelt.

BILD: SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will Schlupflöcher schließen