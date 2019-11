Neue Vorwürfe gegen deutschen Verkehrsminister Scheuer wegen der gekippten Pkw-Maut

Die Liste der Verstöße wird immer länger: Am Montag hatte der Bundesrechnungshof einen Bericht veröffentlicht, der dem deutschen Verkehrsminister schwerwiegende Mängel beim Vorgehen zur Pkw-Maut vorhält.

Am Montag hat der Bundesrechnungshof in Bonn einen Bericht vorgelegt, der den deutschen Verkehrsminister in Bedrängnis bringt. Aus dem Bericht der Finanzkontrolleure geht hervor: Andreas Scheuer wollte mit allen Mitteln das CSU-Prestigeprojekt der Pkw-Maut für Ausländer durchdrücken. Am besten noch 2020 oder 2021, damit er vor der Bundestagswahl eine Erfolg vorweisen kann. Dabei missachtete Scheuer sowohl das Haushalts- wie das Vergaberecht.

Im Dezember 2018, als noch unklar war, ob der Europäische Gerichtshof die deutsche Pkw-Maut kippen würde, unterschrieb der Verkehrsminister Verträge mit dem Unternehmen "Paspagon", ein Zusammenschluss aus dem deutschen Ticket-Unternehmen CTS Eventim und dem österreichischen Technologieunternehmen Kapsch.

Rund ein halbes Jahr später urteilte der EuGH aber zu Scheuers Nachteil: Die deutsche Pkw-Maut war am Ende. Die Verträge in Höhe von mehreren Milliarden Euro wurden nun nicht nur zum Problem des Verkehrsministers, sondern auch der deutschen Steuerzahler. Denn das Unternehmen "Paspagon" könnte nun Schadenersatzforderungen in Höhe von einer halben Milliarden Euro stellen.

Maut-Unternehmen wollten nicht zwei sondern drei Milliarden Euro

Das ist nicht der einzige Vorwurf, dem Andreas Scheuer ausgesetzt ist. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag berichtet, stellte das Parlament dem Verkehrsministerium 2,08 Milliarden Euro für die Realisierung der Maut zu Verfügung. Den Auftrag eine deutsche Pkw-Maut umzusetzen, wollte aber nur ein Unternehmen, "Paspagon", übernehmen. Und sie stellten andere Forderungen: Kapsch und CTS Eventim verlangten nicht die genehmigten zwei Milliarden Euro, sondern drei Milliarden Euro. Um dieses Dilemma zu umgehen, schufen die Ministerialbeamte "eine Art Schattenhaushalt", schreibt die "Süddeutsche Zeitung".

Nach dem vernichtenden Bericht des Rechnungshofe wies das Ministerium erneut alle Vorwürfe zurück. Die Grünen forderten indes den Rücktritt des Verkehrsministers. Der Grünen-Haushaltexperte Sven-Christian Kindler sagte, Scheuer habe rechtswidrig gehandelt und damit gegen den Amtseid verstoßen. Ein Untersuchungsausschuss im Bundestag soll bald die Umstände des Maut-Debakels klären.



Quelle: SN, Dop-Dpa