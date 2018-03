Neue Waffenruhe im Ukraine-Konflikt ab Montag

Die Konfliktparteien in der Ostukraine wollen am Montag einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe unternehmen. Die Führung in Kiew und die Separatisten hätten sich ab 5. März von 0.01 Uhr Kiewer Zeit (23.01 Uhr MEZ) an zu einer "umfassenden, dauerhaften und unbefristeten Waffenruhe" verpflichtet, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Nacht auf Samstag mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/SERGEY BOBOK Waffenruhen haben in der Ukraine bisher nicht lange gehalten