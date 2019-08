Neue Waffenruhe in syrischer Rebellenbastion Idlib in Kraft

In der umkämpfen Rebellenbastion Idlib im Nordwesten Syriens ist am Samstag eine neue Waffenruhe in Kraft treten. "Es sind keine Kampfflugzeuge am Himmel und die Luftangriffe haben aufgehört", so der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Auch die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen seien eingestellt worden.

SN/APA (AFP)/AAREF WATAD Waffenruhen sind oft nur von kurzer Dauer