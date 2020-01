Neue Zusammenstöße bei US-Botschaft im Irak

Bei der US-Botschaft im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Mehrere Personen seien durch den Einsatz von Tränengas verletzt worden, meldete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Mittwoch.

Hunderte von irakischen Milizsoldaten und Unterstützern schleuderten Steine auf das Anwesen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Blendgranaten gegen die Demonstranten ein. Diese hatten die Nacht in Zelten vor der Botschaft zugebracht.

Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass Hunderte Demonstranten die Nacht in der Nähe des Botschaftsgelände verbracht hätten. Reuters-Augenzeugen zufolge richteten sie sich auf einen längeren Aufenthalt ein. Darauf deuteten Lieferungen von Nahrungsmitteln, Kochzubehör und Matratzen hin. Hochrangige irakische Militäroffiziere hatten versucht, die Protestierenden zum Abzug zu bewegen. Aber dies war ihnen nicht gelungen.

Am Dienstag hatten Demonstranten versucht, den hochgesicherten Botschaftskomplex zu stürmen. Protestierende setzten mehrere Wachhäuschen in Brand. Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah am Sonntag, bei denen 25 Menschen getötet wurden. US-Präsident Donald Trump machte den Iran dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung.

US-Verteidigungsminister Mark Esper kündigte am Dienstag an, dass die USA wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region verlegen. Darüber hinaus stünden weitere Truppen bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte er. Die Verlegung der Soldaten der 82. Luftlandedivision aus dem US-Staat North Carolina sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erhöhten Bedrohungslage im Irak, erklärte Esper. "Die Vereinigten Staaten werden unsere Bürger und Interessen überall auf der Welt schützen", sagte der Minister.

US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran wegen des Angriffs auf die Botschaft mit Vergeltungsmaßnahmen. Teheran werde für mögliche Verluste von Menschenleben oder entstandene Schäden in den US-Einrichtungen "vollständig zur Verantwortung gezogen", ließ er mitteilen. Nach eigenen Worten geht er jedoch nicht davon aus, dass es zum Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kommen wird. "Ich sehe nicht, dass dies passieren wird", sagte Trump. "Ich mag den Frieden", fügte der Präsident hinzu, bevor er sich zu einer Silvesterfeier begab.

Zuvor hatte Trump allerdings dem Iran vorgeworfen, den Angriff auf die US-Botschaft im Irak zu "steuern". Aus Protest gegen US-Luftangriffe auf pro-iranische Milizen im Irak hatten tausende Demonstranten das Botschaftsgelände gestürmt. Sie riefen "Tod Amerika", forderten den Abzug der US-Truppen im Irak, warfen Steine, verbrannten US-Flaggen und rissen Überwachungskameras aus den Wänden.

Trump wirbt eigentlich damit, die US-Truppen im Nahen Osten nach Hause bringen zu wollen. Angesichts der Spannungen mit dem Iran sind zuletzt jedoch 14.000 Soldaten zusätzlich in die Region verlegt worden, unter anderem nach Saudi-Arabien, einem Erzfeind des Iran. Der Iran verfügt im Irak über großen politischen Einfluss und steht damit in Rivalität zu den USA. Die US-Regierung geht davon aus, dass Teheran seinen Einfluss auf schiitische Milizen zuletzt gezielt für Angriffe gegen das US-Militär genutzt hat.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.