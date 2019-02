Neue Gewalt treibt Tausende Südsudanesen in die Flucht

Trotz eines Friedensabkommens im Südsudan hat neue Gewalt in den vergangenen Tagen wieder Tausende Menschen in die Flucht getrieben. In der Provinz Ituri im Nachbarland Kongo seien innerhalb von Tagen nach Schätzungen 5.000 entkräftete, hungrige und durstige Menschen angekommen, die meisten von ihnen Frauen, Kinder und Ältere, berichtete am Dienstag das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf.

Kein Ende der Gewalt im Südsudan