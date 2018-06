Neuer Anlauf für Ukraine-Gespräche in Berlin

Nach mehr als 16 Monaten Stillstand reden Russland und die Ukraine am Montag (ab 17.50 Uhr) erstmals wieder über den festgefahrenen Konflikt in der Ostukraine. Die Außenminister der beiden Länder treffen sich im sogenannten Normandie-Format in Berlin mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich als Vermittler.

SN/APA (AFP)/ANTTI AIMO KOIVISTO Heiko Maas soll als Vermittler fungieren