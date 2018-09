Neuer Blick übers Mittelmeer

Die EU will an einer fairen Partnerschaft mit Afrika arbeiten. Dazu gehört das Angebot an junge Afrikaner, von Erasmus zu profitieren und eine Ausbildung in Europa machen zu können.

SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini stellte am Freitag die Pläne der EU-Kommission für Nordafrika vor.