Neuer Corona-Höchstwert in Deutschland - doch die Politik zögert

In Deutschland steigen die Coronazahlen rasant an. Doch weder die abtretende Kanzlerin noch ihr Nachfolger nehmen die Zügel in die Hand. Dabei mahnen Experten zur Eile.

SN/imago images/Revierfoto Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt den bisherigen Rekordwert von 197,6 vom 22. Dezember 2020.