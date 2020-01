Neuer Massenprotest in Frankreich erwartet

Der Aufruf zu einem neuen Massenprotest gegen die geplante Pensionsreform in Frankreich trifft erneut auch Touristen. Der Eiffelturm blieb am Freitag geschlossen. Der Vorplatz sei aber geöffnet, teilte die Pressestelle des Pariser Wahrzeichens mit. Der französische Ministerrat will am Freitag unter Leitung von Staatspräsident Emmanuel Macron die umstrittene Pensionsreform in die Wege leiten.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Die Demonstranten sind gegen Macrons Pläne