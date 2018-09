Neuer NATO-Oberbefehlshaber in Afghanistan

Die NATO-Mission Resolute Support und die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan haben einen neuen Oberbefehlshaber. Der amerikanische General Scott Miller übernahm am Sonntag das Amt von John Nicholson. Bei einer Zeremonie in Kabul sagte Miller: "Wir haben harte Entscheidungen vor uns." Um die Voraussetzungen für eine politische Aussöhnung zu schaffen, sei militärischer Druck notwendig.

SN/APA (AFP/Archiv)/WHITNEY HUGHES Scott Miller (r.) übernimmt das Kommando