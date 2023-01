Neuer OSZE-Vorsitzender Osmani präsentiert Prioritäten

Inmitten der schwersten Krise seit Bestehen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) präsentiert ihr neuer Vorsitzender, der nordmazedonische Außenminister Bujar Osmani, am Donnerstag seine Prioritäten. Der ethnische Albaner und Chirurg wird um 10 Uhr bei der Sitzung des Ständigen Rates der OSZE-Botschafter in der Wiener Hofburg das Wort ergreifen. Für 12.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid geplant.

SN/APA/AFP/RADOSLAW JOZWIAK Nordmazedoniens Au§enminister Osmani ringt um Zusammenhalt der OSZE