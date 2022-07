Neuer Präsident in Sri Lanka: Ranil Wickremesinghe - im Land kein Unbekannter

Der neue Präsident von Sri Lanka ist in dem krisengebeutelten Land kein Unbekannter. Bereits 1999 kandidierte Ranil Wickremesinghe für das Amt. Unser Korrespondent hat damals drei beklemmende Stunden mit ihm im Auto verbracht.

Für einen Mann, der 1949 in einen privilegierten politischen Clan in Sri Lanka geboren und gehätschelt wurde, besitzt Sri Lankas neuer Präsident Ranil Wickremesinghe starke Nerven. Sie waren nötig, als ich ihn im Frühjahr 1999 während des Präsidentschaftswahlkampfes bei einer halsbrecherischen Fahrt von Kandy nach Colombo kennenlernte. Auf dem Rücksitz von Wickremesinghes Wagen führten wir ein Interview. Der Chauffeur kurvte mit teuflischem Tempo zwischen Rikschas und kleinen Lastwagen über die enge Landstraße und vermied so viele Beinahe-Zusammenstöße, dass dem ausländischen ...