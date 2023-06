Neuer Prozess gegen russischen Oppositionellen Nawalny

Gegen den bereits seit mehr als zwei Jahren in Russland inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat ein neuer Prozess wegen des Vorwurfs des "Extremismus" begonnen. Der Prozess begann am Montag im Hochsicherheits-Straflager IK-6 in Melechowo, wo der 46-jährige Nawalny inhaftiert ist, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Nawalny befand sich zusammen mit seinen Anwälten im Verhandlungssaal.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Nawalny ist seit 2021 in Haft (Archivbild)