Neuer Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch nach Wien

Die erste Auslandsreise des neuen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset führt kommende Woche nach Wien. Er wird am Dienstag mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammentreffen und mit ihnen die bilateralen Beziehungen und die Europapolitik der Schweiz besprechen, wie das Innenministerium in Bern am Donnerstag ankündigte.

SN/APA (Keystone)/PETER KLAUNZER Berset besucht am Dienstag die Bundeshauptstadt