Neuer tschechischer Regierungschef warnt vor schwerem Jahr

Der neue tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat in seiner ersten Neujahrsansprache vor einem der "schwierigsten und schwersten" Jahre in der jüngeren Geschichte des Landes gewarnt. Als Gefahren nannte der 57-Jährige am Samstag die Energiekosten, die Inflation und die Corona-Pandemie. Fiala rief seine Landsleute zu Zusammenhalt auf. Tschechien wird seit kurzem von einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien regiert.

