Neuer US-Kongress tritt zusammen

Nach den Wahlen im November treten in Washington (heute) Sonntag Senat und Repräsentantenhaus der USA zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Die Demokraten halten nach wie die Mehrheit im Repräsentantenhaus, für den bisher republikanisch dominierten Senat wird sich erst bei Stichwahlen um zwei Sitze in Georgia am (morgigen) Dienstag entscheiden, wer künftig die Kammer beherrscht.

SN/APA/AFP/ERIC BARADAT Im US-Capitol wird die neue Legislaturperiode eröffnet