Neuer US-Nahost-Friedensplan womöglich bis Mitte September

Präsident Donald Trump hat eine Präsentation des Nahost-Friedensplans der USA noch vor der israelischen Parlamentswahl am 17. September in Aussicht gestellt. "Ich denke, ihr werdet möglicherweise vor der Wahl in Israel sehen, was der Plan ist", sagte Trump am Rande des G-7-Gipfels im französischen Biarritz am Montag vor Journalisten. Es werde aber vor der Wahl keinen abschließenden "Deal" geben.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trump versprach schon 2017 einen Friedensplan