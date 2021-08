Neuer Vizepräsident im des Iran steht auf US-Sanktionsliste

Der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den Leiter einer mit US-Sanktionen belegten staatlichen Stiftung zu seinem Ersten Vize ernannt. Raisi gab die Ernennung von Mohammad Mokhber, der in iranischen Medien schon länger als aussichtsreicher Kandidat für den Posten gehandelt wurde, am Sonntag auf seiner offiziellen Internetseite bekannt. Mokhber steht seit vier Jahren an der Spitze der mächtigen Stiftung Setad.

SN/APA/AFP/ATTA KENARE Raisi ernannte Vorsitzenden der Setad-Stiftung zum Stellvertreter