Neuer Wind in Europa

Schlechte Nachrichten für Viktor Orban & Co: Deutschlands neue Regierung will klare Kante gegen die Beuger des Rechtsstaats zeigen. Die "Ampel" tritt an, vieles in der Union zu ändern.

SN/imago images/Jens Schicke Annalena Baerbock (41) wird Außenministerin. Robert Habeck (52) übernimmt Klima und Wirtschaft.