Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm genehmigt

Die Polizei in Stockholm hat erneut eine geplante Koranverbrennung genehmigt. Laut schwedischen Medienberichten wollen zwei Personen auf einem Platz in der Altstadt von Stockholm am Montagnachmittag ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams verbrennen. Dabei soll es sich um dieselben Personen handeln, die in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal Korane in Stockholm verbrannt, beziehungsweise auf andere Weise geschändet hatten.

BILD: SN/APA/AFP/MURTAJA LATEEF Weltweit präsentieren sich Muslime mit dem Koran