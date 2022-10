Neuerlicher Raketentest Nordkoreas

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs und der japanische Küstenwache am Dienstag erneut eine Rakete Richtung Meer vor der Ostküste gezündet. Die japanische Regierung forderte die Bürger, Schutz zu suchen, da die Rakete offenbar über das japanische Hoheitsgebiet geflogen ist, bevor sie in den Pazifischen Ozean gestürzte. Der jüngste Raketenstart war der fünfte Nordkoreas innerhalb von zehn Tagen.

Zuletzt hatte Nordkorea am Samstag zwei ballistische Raketen getestet - das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Die zuletzt gehäuften Raketentests Nordkoreas werden von Experten auch als Reaktion auf die kürzlich abgehaltenen Seemanöver südkoreanischer und US-amerikanischer Streitkräfte gewertet. An den viertägigen Marineübungen hatte auch der Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" teilgenommen. Es war die erste Entsendung eines US-Flugzeugträgers nach Südkorea seit fast vier Jahren.

Nordkorea wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten - was von beiden Ländern bestritten wird. Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr deutlich zugenommen. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete sowie möglicherweise auch seinen ersten Atomtest seit 2017 vorbereiten.