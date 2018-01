Neues Drama im Mittelmeer

Bei einem neuerlichen Flüchtlingsdrama im Mittelmeer sind am Samstag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. 85 weitere konnten in Sicherheit gebracht werden, berichtete per Twitter die deutsche Hilfsorganisation "Sea Watch". Die Flüchtlinge befanden sich an Bord eines Schlauchbootes, das 40 Seemeilen von der libyschen Küste in internationalen Gewässern in Seenot geraten war.

SN/apa (epa) Symbolbild.