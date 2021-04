Neues EU-Impfziel: 70 Prozent im Juli

Die Europäische Union will sich künftig hauptsächlich auf Biontech/Pfizer verlassen. Ein Vertrag über weitere 1,8 Milliarden Impfdosen soll in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Die Produktionsstätten in Europa werden ausgebaut.

SN/AP Besichtigung des Pfizer-Werks in Puurs: Belgiens Premierminister Alexander De Croo, Pfizer-Vorstandschef Albert Bourla, Biontech-Mitbegründerin Özlem Türeci, Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der Direktor Luc Van Steenwinkel.