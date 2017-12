Neues Parlament Kataloniens tritt am 17. Jänner zusammen

Das vorige Woche aus einer Neuwahl hervorgegangene Parlament der spanischen Konfliktregion Katalonien tritt in Barcelona erstmals am 17. Jänner zusammen. Das teilte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy nach Gesprächen mit Vertretern der Regionalparteien am Freitag in Madrid mit.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Ministerpräsident Rajoy informiert über Termin für erste Sitzung