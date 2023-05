Neues Parlamentsgebäude in Indien eingeweiht

In Indien hat Premierminister Narendra Modi ein neues Parlamentsgebäude eingeweiht, während 20 Oppositionsparteien die Zeremonie dazu boykottierten. "Das neue Parlamentsgebäude ist eine Reflexion der Bestrebungen des neuen Indiens", twitterte Modi am Tag der Zeremonie am Sonntag. Es sei "ein wahrer Leuchtturm der Demokratie" und spiegle das reiche Erbe der Nation und die lebhaften Bestrebungen für die Zukunft wider, schrieb er in einem weiteren Tweet.

BILD: SN/APA/PIB/- Zeremonie ohne Opposition