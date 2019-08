Neues Protest-Wochenende in Hongkong begonnen

Mit einer Kundgebung für Freiheit und Demokratie hat am Samstag in Hongkong ein neues Protest-Wochenende begonnen. An der Demonstration beteiligten sich nach Angaben eines dpa-Reporters mehrere Tausend Menschen. Es blieb friedlich.

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Die wochenlangen Demonstrationen in Hongkong setzen sich fort