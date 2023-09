Neues US-Militärpaket für 175 Millionen Dollar für Ukraine

Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfen bereit. Das US-Verteidigungsministerium in Washington teilte am Mittwoch parallel zu dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew mit, das neue Paket habe einen Umfang von 175 Millionen Dollar (163,08 Mio. Euro). Die USA werden der Ukraine damit auch erstmals panzerbrechende Uranmunition liefern.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/BRENDAN SMIALOWSKI US-Au§enminister reiste mit dem Zug nach Kiew