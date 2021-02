Neujahrsfest fällt für viele Chinesen aus

Die Infektionszahlen sind offiziell auf ein verschwindend niedriges Niveau gesunken. Trotzdem verschärft Peking vor dem wichtigsten Fest des Jahres auch im Inland die Reisebestimmungen. Das trifft vor allem die 300 Millionen Wanderarbeiter.

Zwei. Die Zahl wirkt so unglaublich, dass man sie besser wiederholt: zwei. So viele Neuinfektionen meldete China am Donnerstag. Beide Fälle sollen importiert worden sein. Dazu kommen 16 asymptomatische Infektionen. Auch hier sollen 15 Fälle importiert worden sein. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in China bei etwas mehr als 100.000. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission sind zudem bereits mehr als 40 Millionen Chinesen gegen das Coronavirus geimpft worden.

Die chinesische Kommunistische Partei (KP) hat zu Zahlen ein spezielles ...