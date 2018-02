Neun Tote bei Angriff auf Kaserne im indischen Kaschmir

Bei einem Angriff mutmaßlicher Separatisten auf einen Stützpunkt der indischen Armee in der unruhigen Kaschmir-Region sind laut Behörden neun Menschen getötet worden. Eine unbekannte Zahl an Angreifern habe am Samstag die Sunjuwan-Kaserne in Jammu gestürmt, sich Feuergefechte mit den Sicherheitskräften geliefert und sich auch am Sonntag noch dort verschanzt gehalten, so das Innenministerium.

Hunderte Einsatzkräfte der Armee, der Polizei und von Milizen seien im Einsatz. Die Toten seien fünf Soldaten, ein Zivilist und drei der Extremisten. Die Polizei vermutet die Separatistengruppe Jaish-e-Mohammad aus dem benachbarten Pakistan hinter dem Angriff. Im indischen Kaschmir-Teil greifen Aufständische immer wieder Armee-Lager und Polizeiwachen an. Indien wirft Pakistan vor, die Angreifer zu unterstützen. Pakistan weist dies zurück. Die beiden Atomwaffen-Staaten haben bereits zweimal seit ihrer Unabhängigkeit 1947 wegen Kaschmir Krieg geführt. Beide Länder beanspruchen die überwiegend muslimische Region für sich. (Apa/Ag.)