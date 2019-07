Neuseeländer geben vier Monate nach Anschlag Waffen ab

Neuseeländer geben im Zuge eines Regierungsprogramms vier Monate nach einem rechtsextremen Doppelanschlag mit 51 Toten ihre Waffen ab. Die erste von mehr als 250 geplanten Einsammlungen fand am Samstag in der Stadt Christchurch statt, wo ein rechtsextremer Attentäter im März das Feuer auf Gläubige in zwei Moscheen eröffnet hatte.

SN/APA (AFP)/DAVE LINTOTT Hunderte Waffenbesitzer gaben freiwillig ihre Waffen ab