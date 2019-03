Neuseeland gedenkt der Opfer des Anschlags von Christchurch

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat Neuseeland mit einer nationalen Gedenkfeier die 50 Opfer gewürdigt. Tausende Menschen nahmen am Freitag an der Zeremonie in einem Park in Christchurch teil, unter ihnen Regierungschefin Jacinda Ardern, ihr australischer Kollege Scott Morrison und Vertreter 58 anderer Länder.

SN/APA (AFP/AP)/MARK BAKER Gro§e Trauer in Neuseeland