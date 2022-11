Neuseeland: Rechtsterrorist will Urteil anfechten

Der für tödliche Anschläge auf zwei Moscheen in Neuseeland zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsextremist Brenton Tarrant will den Rechtsspruch anfechten. Wie das zuständige Berufungsgericht am Dienstag mitteilte, hat der Australier formalen Widerspruch gegen das Urteil vom August 2020 eingelegt. Er war damals - unter anderem wegen 51-fachen Mordes - zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt worden.

Rechtsterrorist hatte bei Anschlägen auf zwei Moscheen 51 Muslime getötet