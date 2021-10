Neuseeland rückt vorsichtig von Null-Covid-Strategie ab

Neuseeland rückt vorsichtig von seiner ehrgeizigen Null-Covid-Strategie ab. Premierministerin Jacinda Ardern sagte am Montag, die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus habe sich als "Wendepunkt" erwiesen. In Auckland habe das Coronavirus auch mit dem strengen Lockdown der vergangenen Wochen nicht ausgemerzt werden können. Nun kündigte Ardern Lockerungen für die größte Stadt des Landes an.

SN/APA/AFP/ROBERT KITCHIN Ardern geht vorsichtig von Strategie ab und verweist auf Impfquote