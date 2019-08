Neuseeland will Abtreibungsrecht liberalisieren

In Neuseeland hat das Parlament ein neues Abtreibungsrecht auf den Weg gebracht, das Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr grundsätzlich verbietet. Für das neue Gesetz stimmte am Donnerstag in erster Lesung eine große Mehrheit von 94 Abgeordneten. 23 waren dagegen. Grundlegende Änderungen werden in den weiteren Beratungen nicht mehr erwartet. Die alte Regelung stammt aus dem Jahr 1977.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARTY MELVILLE Premier Jacinda Ardern will die "Kriminalisierung" von Frauen beenden