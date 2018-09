Neuverhandlungen im Fall Maaßen in deutscher Koalition

Der Fall des umstrittenen deutschen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen wird neu aufgerollt. SPD-Chefin Andrea Nahles wandte sich am Freitag per Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer und drängte darauf, den Koalitionsbeschluss vom Dienstag "zu überdenken". Merkel erklärte sich zu Neuverhandlungen über die Zukunft Maaßens bereit.

SN/APA (dpa)/Fabian Sommer Bundeskanzlerin Merkel für Neuverhandlung über Zukunft Maaßens