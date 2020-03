Mehr als die Hälfte aller Coronafälle in den USA sind in New York diagnostiziert worden. Die Spitäler sind völlig überfordert.

Gespenstische Stille ersetzt das Hupen und die Sirenen in den Straßenschluchten von Manhattan. Die Touristen drängen nicht mehr über die Brooklyn Bridge. Kunden halten sich von den Boutiquen an der Fifth Avenue fern. Der Times Square ist wie leergefegt. Unter ...