New York installiert mehr Straßenpoller gegen Anschläge

New York wappnet sich mit weiteren Pollern auf der Straße gegen mögliche Terrorattacken und Todesfahrten mit Autos. Durch Investitionen in der Höhe von 50 Millionen Dollar (41,69 Mio. Euro) sollen mehr als 1.500 solcher Poller an verschiedenen Orten der Metropole installiert werden. Das kündigte Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag an.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Diese Poller sollen vor Angriffen mit Autos schützen