New York sucht einen neuen Bürgermeister

Das Rennen um die Nachfolge von Bill de Blasio ist offen. Ein schwarzer Ex-Polizist könnte das Amt übernehmen.

In New York könnte bald ein Ex-Polizist, die erste Frau oder der erste Nachkomme asiatischer Einwanderer in die Gracie Mansion einziehen. So heißt der Amtssitz des Bürgermeisters, in dem zurzeit noch Bill de Blasio lebt. Er darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Er hätte wohl auch keine Chance mehr. Die New Yorker haben die Nase voll von ihrem launischen Bürgermeister, der in der Pandemie aus Sicht vieler versagt hat.

Es sind nicht nur die mehr als 33.000 ...