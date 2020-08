New York verklagt Waffenlobby NRA und fordert Auflösung

Wegen mutmaßlicher Finanzvergehen hat der US-Staat New York die mächtige Waffenlobbygruppe NRA verklagt und eine Auflösung der Organisation verlangt. Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte am Donnerstag, NRA-Chef Wayne LaPierre und drei weitere Führungsvertreter hätten in großem Umfang Gelder der Organisation veruntreut.

SN/APA (AFP/Getty)/ALEX WONG Betrug und Missbrauch bei der NRA?