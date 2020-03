New York "wie in Kriegszeiten"

Die Millionenmetropole entwickelt sich zum Zentrum der Coronapandemie. US-Präsident Trump stellt die Stadt doch nicht unter Quarantäne.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat am Sonntag Alarm geschlagen. Er könne wegen knapp werdender medizinischer Ausrüstung den reibungslosen Betrieb der Krankenhäuser nur für eine Woche garantieren, sagte er dem TV-Sender CNN. Dabei gehe es nicht nur um Masken, Schutzkleidung und dringend benötigte Beatmungsgeräte, sondern auch um medizinisches Material. Die Ärzte und Pfleger könnten im jetzigen Tempo nicht lange weiterarbeiten und bräuchten Unterstützung. "Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten", sagte Bill de Blasio.

Die Millionenmetropole New York an der Ostküste hat sich mit 55.000 positiv getesteten Personen zum Zentrum der Coronapandemie in den USA entwickelt. Mit mehr als acht Millionen Einwohnern ist sie die größte US-Stadt und eines der kulturellen und finanzwirtschaftlichen Zentren der Welt. Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Broadwayshows sind geschlossen. Alle Bürger sind aufgerufen, Zuhause zu bleiben, "nicht lebenswichtige" Firmen und Einrichtungen haben zu.

Vom Plan, New York City unter Quarantäne - notfalls mit staatlicher Gewalt durchsetzbar - zu setzen, war US-Präsident Donald Trump am Samstagabend doch abgerückt. Statt dessen kündigte er eine "starke" Reisewarnung an. Kurz darauf rief die Gesundheitsbehörde CDC die Bürger von drei Bundesstaaten dazu auf, von "nicht-essentiellen Inlandsreisen ab sofort für 14 Tage abzusehen".

Ob und wie das umgesetzt wird, überlässt Trump nun den Gouverneuren der betroffenen Staaten. Die führen einen immer verzweifelteren Kampf gegen das Coronavirus, das sich rasant ausbreitet. Neben New York weitet sich die Krise auch in anderen Ballungsgebieten wie Chicago, Los Angeles und New Orleans schnell aus. Insgesamt gibt es in den USA rund 123.000 Fälle. Für Aufsehen sorgt der Tod eines Babys in Illinois, das mit dem Coronavirus infiziert war. Eine "umfassende Untersuchung" solle die genaue Todesursache des unter ein Jahr alten Kindes klären, so das Gesundheitsamt des Bundesstaates.

Nachdem der Präsident einen Monat ungenutzt verstreichen ließ, Testkits in Umlauf zu bringen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, änderte er abrupt den Kurs und gab Richtlinien für "soziale Distanzierung" aus, die 15-Tage USA-weit gelten sollten. Dann erklärte Trump, er wolle Ostern "volle Kirchen" sehen und zur Normalität zurückkehren. Seine eigenen Experten raten davon dringend ab.

Genauso erratisch geht Trump bei der Beschaffung dringend benötigter Beatmungsgeräte vor. Wochenlang zögerte er, Notstandsgesetze anzuwenden, nun ordnete er General Motors an, bei der Fertigung der lebensrettenden Maschinen zu helfen. Mit Spannung werden die neuen Richtlinien die Gesundheitsbehörden kommende Woche erwartet, wenn die erste "Verlangsamung"-Periode abläuft.

Die US-Bürger stört Trumps Zick-Zack-Kurs bisher nicht. Drei aktuelle Umfragen zeigen, dass sein wahrscheinlicher Wahl-Herausforderer Joe Biden nur knapp vor dem Amtsinhaber liegt. Laut "Washington Post" sind 55 Prozent der Amerikaner zufrieden mit dem Krisenmanagement. Der Krisen-Bonus fällt jedoch deutlich kleiner aus als der seiner Vorgänger. 90 Prozent der Amerikaner stellten sich nach den Terrorattacken am 11. September 2001 hinter George W. Bush. Sein Vater kam im ersten Golfkrieg auf 89 Prozent. Und Jimmy Carters Umfragewerte verdoppelten sich in der Iran-Geiselkrise auf 61 Prozent.

Über die Wahlen sagt das "rally around the flag" (dt. Hinter der Flagge versammeln) genannte Phänomen wenig aus. Carter und Bush Senior verloren, Bush Junior stürzte auf 25 Prozent ab. NBC-Analyst David Mark hält es für wahrscheinlich, dass Trump einem ähnlichen Schicksal entgegensteuert. "Der Kampf gegen das Coronavirus dauert voraussichtlich lange und wird begleitet von Tod und wirtschaftlicher Zerstörung."