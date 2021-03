New Yorker Gouverneur soll weitere Frau belästigt haben

Für den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo wird es immer enger. Einen Tag nach seiner als halbherzig kritisierten Entschuldigung für sexuelle Belästigungen hat eine weitere Frau Vorwürfe gegen den demokratischen Politiker erhoben. Die heute 33-Jährige sagte, der Gouverneur habe sie bei einem Hochzeitsempfang im September 2019 in New York am Kopf gepackt und zu küssen versucht, berichtete die "New York Times" (Onlineausgabe).

SN/APA (AFP)/SETH WENIG Maskentragen hat im Fall Cuomos besondere Schutzwirkung