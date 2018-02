New Yorker Polizei nahm nach Bombendrohung zwei Männer fest

Nach einer Bombendrohung gegen eine Schule in Manhattan im Dezember hat die New Yorker Polizei zwei Männer festgenommen. Der ehemalige Lehrer und sein Zwillingsbruder wurden am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Den beiden 27-Jährigen wird vorgeworfen, in ihrer Wohnung in der Bronx Sprengstoff gelagert und Bomben gebaut zu haben.

SN/APA (GETTY)/Gary Gershoff De Blasio: "Keine unmittelbare Gefahr"